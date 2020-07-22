Вывеска «Топим по-черному» на российском магазине возмутила темнокожего мужчину

В Томске темнокожий мужчина устроил одиночный пикет из-за вывески в витрине местного магазина цифровой техники «Топим по-черному». Об этом сообщает издание «Подъем».

На опубликованных фотографиях активист стоит с плакатом напротив магазина Allo. В витрине магазина — реклама акции с изображением темнокожего мужчины в светлом костюме. «Алло, вы ***** [офигели]?» — написано на плакате, который держит в руках активист.

Управляющий сети магазинов Allo Дмитрий Черепанов заявил изданию, что компания не планирует менять рекламу. «Я не считаю ее унизительной. Мне кажется, у нас страна свободна от каких-то предрассудков. (...) Мы однозначно никого не хотели оскорбить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Брянске таксист отказался везти студента из Африки из-за цвета кожи. Автор записи произошедшего спросил у водителя, почему тот не хочет везти его. На это мужчина отвечает, что пассажир ему «не нравится» и поэтому он имеет право никуда не ехать. Когда студент спросил, расист ли водитель, тот ответил: «Конечно, да. Я расист». В «Яндекс.Такси» водителю пообещали сделать предупреждение.