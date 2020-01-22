KFC пришлось извиняться за женскую грудь в рекламе

Сеть ресторанов быстрого питания KFC извинилась за рекламу с показанной крупным планом женской грудью. Как сообщает The Guardian, это произошло после жалобы активистов, выступающих против объективации женщин.
В 15-секундном ролике, ориентированном на аудиторию Австралии, рекламировали новые блюда сети. На видео девушка, поправляя грудь, смотрела на свое отражение в затемненном стекле припаркованного автомобиля. Героиня ролика думала, что в салоне никого нет, в это время стекло опустилось, и показались сидящие внутри два мальчика и мать.
Рекламодателю пришлось извиниться после жалоб активистов из группы Collective Shout, назвавших рекламу «возвращением к архаичным стереотипам о том, что молодые женщины подвергаются сексуальной объективации ради мужского удовольствия». «Рекламы, подобные этой, лишь усиливают ложную идею о том, что не стоит ожидать большего от мальчиков», — подчеркнула представитель организации Мелинда Лижевски (Melinda Liszewski).
В KFC принесли извинения за ролик. Представитель сети подчеркнул, что показ негативных стереотипов о женщинах и юных мальчиках не был целью рекламы. Однако пока видео не стали удалять с официального YouTube-канала и продолжают показывать по австралийскому телевидению.
В феврале 2019 года пользователи сети из Китая раскритиковали рекламу напитка Coconut Palm. Утверждалось, что его потребление способствует увеличению груди. Юзеры осудили бренд за неправдоподобные уловки, сделанные ради увеличения продаж.