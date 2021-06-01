Популярная российская блогерша рассказала о депрессии и попытках суицида

Популярная российская блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) призналась подписчикам в Instagram о том, что на протяжении нескольких лет страдает от депрессии и других психических проблем, связанных с этим недугом. О попытках совершить суицид девушка рассказала в своих сторис, сообщает Super.ru.

«Депрессия. Мой друг номер один, вот уже четвертый год. Честно говоря, я ненавижу его. У нас с ним абьюзивные отношения», — написала блогерша. Она добавила, что неоднократно пыталась избавиться от психического заболевания, но безуспешно.

Рожкова также призналась, что периодически в «самые неподходящие моменты» ее мучают приступы удушья и паники. «"Черт возьми, да что со мной не так? Когда я начну жить нормально?" — думаю я каждый раз, когда со мной это происходит», — сказала девушка.

По словам блогерши, иногда ее преследуют суицидальные мысли: более того, она совершала попытки покончить с собой. «В более позитивные дни я себя просто бью/кусаю/царапаю», — поделилась Рожкова. Девушка написала, что в настоящее время посещает только психотерапевта, но из-за желания причинить себе вред планирует снова обратиться к психиатру.