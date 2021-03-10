Артистка «Аншлага» рассказала о борьбе со смертельной болезнью

Артистка юмористического проекта «Аншлаг» Светлана Рожкова рассказала, что долгое время боролась со смертельной болезнью. В интервью Starhit она сообщила, что в настоящее время проходит процесс восстановления.

Несколько лет Рожкова борется с билиарным циррозом печени, сейчас заболевание удается держать под контролем и наблюдением врачей. По ее словам, тактику лечения пришлось изменить из-за того, что юмористка переболела коронавирусом.

«В плане болезни все стабильно, тьфу-тьфу, плюю через левое плечо. Коронавирус не положительно сказался на моем самочувствии, но я в строю и начинаю гастролировать», — заметила артистка.

Участница «Аншлага» пояснила, что она и члены ее семьи в легкой форме перенесли COVID-19. «Но все еще не пришли в ту физическую форму, в которой были до заражения. Заболевание это коварное и неоднозначное», — заключила юмористка.

Ранее руководительница «Аншлага» Регина Дубовицкая заверила, что телепередача не закроется, поскольку она по-прежнему нравится телезрителям и имеет высокий рейтинг. Она призналась, что держит своих артистов в ежовых рукавицах и никому не делает поблажек, даже главным звездам проекта.