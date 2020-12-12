Дубовицкая отреагировала на высказывание Воробей о «зашкварном» «Аншлаге»

Телеведущая и руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая отреагировала на высказывание юмористки Елены Воробей, которая назвала передачу «зашкварной». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Передача 33 года живет! Сегодня, если у программы нет рейтинга, на телевидении ее никто не держит. Все эти годы у нас высокий рейтинг», — заявила Дубовицкая.

Ранее Воробей раскритиковала «Аншлаг». По словам артистки, когда она находится в зале во время записи концерта и смотрит новые номера, ей тяжело выдавить даже улыбку. За это, призналась юмористка, позже организаторы шоу ее критикуют: «И мне потом прилетает: "Ты что сидела такая, как будто ты говна в рот набрала?"»

«Аншлаг» — юмористическая передача, которая выходит в эфир с 1987 года. Программу все это время ведет Регина Дубовицкая. В «Аншлаге» выступали Владимир Винокур, Сергей Дроботенко, Клара Новикова, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Святослав Ещенко, Игорь Маменко, Михаил Задорнов и многие другие известные юмористы.