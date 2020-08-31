Регина Дубовицкая высказалась о политической сатире на примере Галкина

Руководитель юмористического коллектива «Аншлаг» Регина Дубовицкая заявила, что не любит политическую сатиру. Об этом она высказалась в общении с «Собеседником» в связи с выступлениями юмориста Максима Галкина.

«Я очень не люблю политическую сатиру. Это из практических соображений», — отметила она. Дубовицкая пояснила, что номер с политической сатирой может рассмешить зал, но он не обязательно будет так же актуален потом.

По мнению Дубовицкой, которой привели в пример шутки Галкина, такие номера со временем теряют интерес аудитории. «Ситуация в стране поменяется, и этот номер уже никому не будет интересен», — уверена директор коллектива.

Дубовицкая подчеркнула, что для нее необходимо создавать номера, которые и 30 лет спустя будут пользоваться успехом. По ее словам, совершенно не устарели выступления таких артистов, как Михаила Евдокимова и Михаила Жванецкого.

Она подчеркнула, что есть вечный юмор. В пример директор «Аншлага» привела шутки из фильмов с Чарли Чаплином. По словам Дубовицкой, ее внучка пересматривает эти картины и всегда смеется.

В октябре 2019 года во время выступления в Новосибирске Галкин пошутил о президенте России Владимире Путине. Видео с концерта было опубликовано в сети. Галкин тогда отметил, что Путин «соображает лучше нас, потому что он уже давно у власти». Также в том выступлении он заявил, что на российском телевидении есть цензура, что вызвало ажиотаж в сети и среди коллег Галкина.