Популярная российская блогерша предложила отдать Сахалин Японии

Популярная российская блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) заявила, что российский остров Сахалин можно было бы отдать Японии. Такое предложение в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону она объяснила тем, что эти территории никого не интересуют. Видео опубликовано на YouTube.

«Не знаю насчет справедливости, но мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Мне кажется, японцы все там исправили бы», — подчеркнула блогерша. Так она отреагировала на вопрос Гордона о том, будет ли справедливо, если «японцы придут за Сахалином».

Родившаяся и выросшая в Южно-Сахалинске девушка, позже прожившая несколько лет с родителями в Японии, рассказала, что она не заметила какого-либо развития родного для нее российского региона за это время.

По ее словам, в России весь акцент сделан на Москву, столицу страны. Ро посчитала это несправедливым, так как у острова огромный потенциал для развития. «Там круто, но никому нет дела до Сахалина. Все вот в Москву, всякие парки строят в Москве. Всем все равно на Сахалин, а остров наикрутейший», — заключила девушка.

В июне президент России Владимир Путин выступил за продолжение диалога с Японией по мирному договору. По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

В России действуют законы, устанавливающие наказание за призывы к нарушению территориальной целостности России и за действия по отчуждению территорий. Их подготовили для закрепления новых положений Конституции.