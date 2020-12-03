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Японцы высказались о российских С-300 на Курилах

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Читатели японских СМИ высказались о размещении обновленных зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-300В4 на Курильских островах. Комментарии пользователей сети приводит «ИноСМИ».

Так, юзер с ником mkt сравнил размещение систем противовоздушной обороны (ПВО) на Курилах с объявлением Японии войны. «А что предпримет в этой связи японское правительство? Хватит отделываться очередными дежурными "сожалениями". Против России нужно принять по-настоящему действенные меры», — написал он, добавив, что можно ввести санкции.

Пользователь shi в свою очередь предложил ответить России тем же: разместить рядом с ее территорией ракеты среднего и дальнего радиуса действия. «Китай и Россия буквально лопаются от арсеналов ядерного оружия, а мы тут все кричим о защите нашей мирной Конституции! Какая мирная Конституция?! Война на пороге!» — возмутился он.

Другой юзер — hkd — назвал случившееся черной меткой от Москвы. Он предположил, что в будущем российские ракеты появятся на близких к Японии островах Шикотан и Хабомаи.

«Ну что, осталось только ждать развертывания американских военных баз на Хоккайдо!» — написал topcan.

Некоторые также отметили, что из-за своей политики Япония никогда «не вернет» себе Южные Курилы.

В среду, 2 декабря, Токио выразил протест Москве из-за появления ЗРС С-300В4 на Курилах. По мнению японских властей, подобные действия укрепляют российский военный потенциал, что противоречит позиции Токио по островам.

О размещении систем ПВО на Курильских островах стало известно 1 декабря. Их готовность к заступлению на боевое дежурство оценил командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко.

ЗРС С-300В4 представляет собой одну из обновленных версий С-300В, при этом ее эффективность по сравнению с предыдущей модификацией оценивается в 1,5-2 раза выше. Система способна сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 километров и высотах до 37 километров. Ее главной задачей является прикрытие важных объектов от атак со стороны средств воздушного нападения противника.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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