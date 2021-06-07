Рэпер SODA LUV признался в съемке секса с девушками ради шантажа

Российский рэпер Владислав Терентюк, известный как SODA LUV, признался в съемке секса с девушками ради шантажа. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Эльдара Джарахова.

«Когда приходит телочка, у меня есть правило — я у нее забираю телефон. Если я с ней в кровати, я беру телефон и кладу его на тумбочку к телевизору всегда. И еще такое же есть от обратного правило у меня. ***** [блин], взломщики, которые хотят взломать мой iCloud, вы найдете там много порнухи. Типа я всегда снимаю телку, когда она сосет, потому что если эта сука чего-то там где-то, да *****, я просто выложу, как ты сосешь мой ***», — сказал Терентюк.

Он считает, что девушкам, с которыми он занимался сексом, «есть чем гордиться». «Типа ***** себе, подругам расскажу, прикольно», — заявил SODA LUV.

На интервью рэпера обратила внимание журналистка Ксения Собчак. «Его действия попадают сразу под несколько статей УК РФ. Во-первых, это нарушение неприкосновенности частной жизни (как минимум), во-вторых, это незаконное изготовление, распространение порнографических материалов. Уверена, может вспомниться и еще какой-то пункт в законодательстве», — написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Собчак также удивилась, что никто не возмущается поведением артиста.