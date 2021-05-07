Рэпер Гнойный собрался выдвигаться на выборы в Госдуму

Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька) собрался выдвигаться на выборы в Государственную думу. Об этом исполнитель заявил в стриме на YouTube.

Он отметил, что участвовать в выборах решил от партии «Зеленая альтернатива». «Я пообщался со своими друзьями из партии "Зеленая альтернатива", там оказались очень хорошие ребята, все веганы, вегетарианцы», — заявил рэпер.

«Зеленая альтернатива» — российская партия, деятельность которой направлена на решение экологических проблем. Она появилась в 2019 году и некоторое время существовала в качестве общественного движения. В частности, партия участвует в международном движении Fridays for Future («Пятницы ради будущего»), родоначальником которого была известная шведская экоактивистка Грета Тунберг.

В июне 2020 года «Зеленая альтернатива» предлагала установить в Сокольниках в Москве памятник активистке. Скульптуру хотели сделать в виде девочки в натуральную величину, а в ее руках закрепить пустой плакат.