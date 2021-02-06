Кричавшего «Иртыш — русская река!» рэпера Гнойного задержали

Рэпер Гнойный, также известный как Слава КПСС, задержан в Петербурге после участия в несогласованной акции в ночь на 3 февраля. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Задержали за участие в митинге! Еду в отделение», — написал исполнитель.

В ночь на 3 февраля Гнойный принял участие в акции в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на Невском проспекте. Позднее в сети появилось видео, на котором видно как рэпер, в частности, кричит «Иртыш — русская река!».

2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Акции в поддержку оппозиционера прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.