Рэпера Гнойного отпустили после задержания в Петербурге

Рэпера Гнойного, также известного как Слава КПСС, отпустили из отдела полиции после задержания в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источники.

По данным издания, на исполнителя составили протокол и отпустили. Ему вменяют хулиганство.

Сам Гнойный на своей странице в Twitter опубликовал фото протокола и сообщил подписчикам, что «идет в темницу».

О задержании рэпера сообщалось ранее 6 февраля.

В ночь на 3 февраля Гнойный принял участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на Невском проспекте. Позднее в сети появилось видео, на котором видно как рэпер, в частности, кричит «Иртыш — русская река!».