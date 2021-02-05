В Кремле решительно осудили любые незаконные акции

В Кремле решительно осуждают любые незаконные акции и заявляют, что их отсутствие должно являться нормой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 5 февраля.

«Отсутствие таковых, собственно, должно являться нормой, а не предметом каких-то анонсов», — сказал он.

Ранее руководитель сети региональных «штабов Алексея Навального» (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста организовываться не будут.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в городах России 2 февраля, а также 23 и 31 января. После 2 февраля в СМИ появилась информация о переполненных спецприемниках и «бесчеловечных условиях», в которых находятся некоторые задержанные. Ранее Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников силовых структур были и остаются оправданными на фоне несогласованных протестных акций и провокаций.