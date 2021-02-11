Выкрикивавшему слово «клитор» рэперу Гнойному сократили срок ареста

Рэперу Гнойному (Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька) сократили срок ареста. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга в отношении Вячеслава Машнова. Срок наказания снижен до одних суток», — говорится в публикации.

10 февраля стало известно, что выкрикивавшему слова «клитор» хип-хоп-исполнителю назначили наказание, признав его виновным по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Он громко произнес фразу «Лизай, а не кусай! Клитор — нежная штучка» во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в Санкт-Петербурге в ночь на 3 февраля.