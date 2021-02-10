Рэпер Гнойный получил семь суток ареста

Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька) получил семь суток ареста за призыв «лизать, а не кусать клитор». Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга признал хип-хоп-исполнителя виновным по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Наказание Гнойный получил за фразу «Лизай, а не кусай! Клитор — нежная штучка», которую артист выкрикнул на Невском проспекте во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в Санкт-Петербурге в ночь со 2-го на 3 февраля.

«Машнов выкрикивал выражения, содержащие название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц. Машнов с протоколом не согласился», — цитирует пресс-службу судов Санкт-Петербурга Telegram-канал РБК.

Рэпер опубликовал в Twitter селфи из зала суда с книгой Стаса Симонова «Как выжить в современной тюрьме».

6 февраля музыканта отпустили из отдела полиции после задержания. На него составили протокол, сообщалось, что ему вменяют хулиганство.