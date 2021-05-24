Рэпер Feduk женился на дочери Аркадия Новикова

Российский рэпер Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров) женился на дочери ресторатора Аркадия Новикова Александре. Об этом исполнитель сообщил в Instagram, опубликовав фотографию со свадебной церемонии.

Хип-хоп-артист выложил совместное фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце девушки, и подписал снимок одним словом: «Семья». На церемонии бракосочетания невеста предстала в белом костюме, жених был одет в светло-зеленый пиджак и классическую рубашку.

Отмечается, что звездная чета решила отказаться от шумной свадьбы и провела торжество в кругу близких людей. Кроме того, 29-летний Инсаров и 27-летняя Новикова не афишировали само событие. До официальной регистрации брака пара встречалась несколько лет. Они не скрывали свои отношения и публиковали совместные снимки в соцсетях.

Ранее сообщалось, что американская певица Ариана Гранде сыграла тайную свадьбу. Исполнительница вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса.