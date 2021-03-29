Сергей Жигунов женился в третий раз

Российский актер Сергей Жигунов и журналистка Виктория Ворожбит официально поженились. Пара подтвердила это в Instagram.

Женщина опубликовала фото с состоявшейся церемонии. Регистрация молодоженов прошла в Гагаринском загсе Москвы. Для актера это стал третий по счету брак.

Отмечается, что 48-летняя Ворожбит познакомилась с Жигуновым во время работы над одним из проектов. В комментариях к посту подписчики поздравили семейную пару, пожелав им долгих лет совместной жизни.

Осенью прошлого года поклонники 58-летнего артиста заметили, что журналистка внешне похожа на его бывшую возлюбленную — актрису Анастасию Заворотнюк. Также известно, что Сергей Жигунов ранее был дважды женат на одной и той же женщине — актрисе Вере Новиковой.