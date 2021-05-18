Feduk негативно высказался о поведении Диброва на шоу

Российский рэпер Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров) негативно высказался о поведении телеведущего Дмитрия Диброва на проекте «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Об этом он вспомнил в ходе YouTube-шоу «Я себя знаю».

Хип-хоп-артист принял участие в телевизионной игре около двух лет назад. Съемки проходили совместно с актером Евгением Куликом. По словам Инсарова, само мероприятие оставило после себя неоднозначные впечатления. Он отдельно отметил странное поведение Диброва.

«Слушай, он персонаж такой вжаренный оказался. Я не знал, что он такой. Нес какую-то чушь. Было ощущение, что мы не на телевидении, а где-то в кругу странных ребят. Не в обиду уважаемому Диброву», — сказал Feduk в шоу Азамата Мусагалиева.

Ранее украинская певица, бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова раскритиковала ток-шоу на Первом канале, назвав его «говном». Она отметила, что изначально ее звали участвовать в программе о женщинах, которые многого добились сами. В итоге в студии завязался разговор о личной жизни знаменитости, это стало причиной ее ухода во время съемок.