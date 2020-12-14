Мария Шукшина раскрыла гонорары звезд в «пошлых и безнравственных» шоу

Заслуженная артистка России Мария Шукшина, дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, заявила, что звезды и эксперты приходят на «пошлые и безнравственные» ток-шоу из-за денег, а гонорары за участие в них исчисляются миллионами. Ее слова передает «Царьград».

«Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет? Экспертам, массовке, гостям — всем абсолютно платят. Это их заработок. Все сидят безработные, как мы знаем, все сидят, все зарабатывают. И все успокаивают свою совесть», — поведала Шукшина.

Актриса призвала федеральные каналы показывать контент, альтернативный «ссорам, клевете, дрязгам, и жутким семейным разборкам».

В июле Шукшина записала видеообращение из Среднеуральского женского монастыря, захваченного опальным священником Сергием (Романовым) и казаками. Она поддержала священника, заявив о «цифровом концлагере», который якобы создают в России.