Мария Шукшина поддержала опального попа Сергия и заявила о «цифровом концлагере»

Заслуженная артистка России Мария Шукшина, дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, записала видеообращение из Среднеуральского женского монастыря, захваченного опальным священником Сергием и казаками. На опубликованной на YouTube записи актриса поддержала священника и заявила о «цифровом концлагере», который якобы создают в России.

«Мы бьем тревогу, мы бьем во все колокола, потому что у нас сердце кровью обливается за то, где и как будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в электронном, цифровом концлагере. Мы не хотим, чтобы они были рабами. А как мы видим, все к этому и идет. Все те цифровые законы, которые принимаются, тотальная слежка, тотальный контроль. И это уже даже не я что-то выдумываю, это уже далеко от конспирологии. Это все факты, о которых говорят политические деятели, такие как Валерий Фадеев, председатель Совета при президенте по правам человека, про чипизацию он говорит. Он говорит об электронных ошейниках, он говорит, что нужно обязательно это обсуждать», — сказала Шукшина.

Актриса подчеркнула, что в ее словах нет никакого экстремизма. «Мы видим, как живет Запад, на каких ценностях строится вся жизнь Америки, Запада. Мы еще сохраняем какие-то традиционные ценности, семейные ценности, но это все очень грустно», — добавила она.

Шукшина рассказала, что в разговоре с ней священник Сергий признался, что почитает ее отца, артиста Василия Шукшина, «тоже яростного, пламенного борца за справедливость».

О захвате Сергием женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

Утверждалось, что территория обители охранялась казаками, якобы призванными для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков. 3 июля Церковный суд лишил Сергия сана схиигумена, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх.

Шукшина снялась в британском сериале «МакМафия» и фильмах «Елки 3», «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Похороните меня за плинтусом» и «Американская дочь».

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