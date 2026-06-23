Российскую пенсионерку дважды переехали во дворе дома

В Уфе водитель ГАЗели дважды переехал пенсионерку во дворе дома

В Уфе водитель ГАЗели дважды переехал пенсионерку во дворе дома на улице Степана Халтурина. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленных кадрах видно, как бабушка двигается с палками для скандинавской ходьбы. Водитель большегруза в это время сдает назад. Он не замечает пожилую — горожанка падает и оказывается под колесами.

Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель автобуса сбил пенсионерку, шедшую по пешеходному переходу на пересечении проспектов Тореза и Институтского. Женщину в тяжелом состоянии со множественными травмами госпитализировали.

Еще раньше в Новосибирске курьер-мигрант на электросамокате сбил пенсионерку на тротуаре.