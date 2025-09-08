Курьер-мигрант на мопеде сбил российскую пенсионерку и ушел от наказания

В Новосибирске курьер-мигрант сбил пенсионерку на тротуаре и ушел от наказания. Происшествие в российском городе попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленном ролике видно, как пожилая женщина движется по тротуару. Внезапно ее настигает курьер и сбивает. Пенсионерка падает на асфальт.

Родственник пострадавшей рассказал, что женщина получила перелом челюсти в трех местах. Кроме того, у нее сломан нос. Жительнице Новосибирска предстоит дорогостоящая операция, выяснил «Многонационал».

Мигрант даже не вызвал женщине скорую помощь. Следователи не стали возбуждать в отношении него уголовное дело.

