16:17, 4 сентября 2025Россия

Под Москвой мигрант сказал пенсионерке «вот мы вас тогда недорезали» и поплатился на видео

Бородатый мигрант угрожал пенсионерке расправой, его сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Община НОВОСТИ»

В Подмосковье угрозы мигранта местной жительнице попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ».

Поводом к этому стал конфликт на бытовой почве. По словам россиянки, иностранец грозился подбросить ей некий предмет, от которого «руки-ноги поотлетают». Во время ссоры мужчина также заявил россиянке: «Вот мы вас тогда не дорезали». Канал связывает это с исходом русского населения из Таджикистана во время распада Советского Союза.

Мигрант попал на камеру видеонаблюдения, фрагмент записи опубликовал канал. На нем видно мужчину с выдающимся вперед животом, залысинами и густой бородой.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России выразили обеспокоенность в связи с превращением ХМАО в «этнический анклав». Об опасности проводимой местными властями миграционной политике заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

