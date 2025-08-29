«Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

Член СПЧ Кабанов: ХМАО превратился в этноанклав из-за политики властей

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превратился в этнический анклав, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов. Он также высказался о мрачном будущем для страны, если не будут приняты меры по регулированию миграции.

Этот регион-этноаклав — показательный пример модели развития событий в нашей стране в результате безответственно преступной миграционной политики, которую реализуют конкретные региональные власти Кирилл Кабанов член Совета по правам человека при президенте России

Общественник обратил внимание на то, что ситуация в московских районах Котельники, Капотня, Гольяново и в ХМАО развивается по похожему сценарию, но «масштабы бедствия» разные. В Котельниках, по его словам, коренные граждане ведут борьбу за сохранение традиционных ценностей, а в ХМАО местное население, «выдавливаемое» иностранцами, вынуждено бежать.

Как заявил Кабанов, на примере таких территорий можно вообразить, что ждет страну в не слишком отдаленном будущем. Еще мрачнее кажутся перспективы, если будет все же решено дополнительно ввезти в Россию еще 5 миллионов мигрантов, заключил член СПЧ.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кабанов, в частности, отреагировал на массовую драку мигрантов в Сургуте. Местными следственными органами возбуждено уголовное дело, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.

Депутат назвал ХМАО исторической родиной мигрантов

Депутат от КПРФ Халид Таги-Заде счел регион исторической родиной части мигрантов. В ходе дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей ХМАО и мигрантов парламентарий заметил, что приезжие бывают разные. Югра и часть Тюменской области «исторически являлись Сибирским ханством», последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов, сказал депутат. «Это правящая узбекская династия выходцев из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», — заявил он.

Позднее Таги-Заде извинился, отметив, что его слова неправильно трактовали. «Хочу подчеркнуть, что это было именно предположение, а не категоричное утверждение», — объяснил он.

Как стало известно впоследствии, оскандалившегося депутата лишили зарплаты. Таги-Заде обвинили в недостаточно эффективной работе и в том, что он фактически не занимается функциями депутата. Хотя спикер Думы Борис Хохряков отверг связь решения лишить Таги-Заде зарплаты с его высказыванием про историческую родину узбеков, сам депутат считает, что она прямая.