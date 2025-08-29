В СПЧ рассказали о превратившемся в этноанклав российском регионе

Кабанов заявил, что ХМАО превратился в этноанклав из-за политики властей

Член совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превратился в этноанклав из-за безответственной преступной миграционной политики местных властей. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Правозащитник рассказал, что этот регион делится между бизнесом и администрацией. Он подчеркнул, что важно искоренить подобную тенденцию.

«Этот регион-этноанклав — показательный пример модели развития событий в нашей стране в результате безответственно преступной миграционной политики, которую реализуют конкретные региональные власти», — написал Кабанов.

Член СПЧ предположил, что возможный завоз в Россию еще 5 миллионов мигрантов станет разрушительным для страны.

До этого депутата Думы Югры Халида Таги-Заде, назвавшего ХМАО исторической родиной узбеков, лишили заработной платы.

Парламентария коллеги обвинили в недостаточной эффективности, а также в том, что он фактически не занимается функциями депутата.

Провокационное заявление Таги-Заде сделал в мае этого года. В рамках дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей ХМАО и мигрантов он отметил, что приезжие бывают разные. По рассуждениям Таги-Заде, Югра и часть Тюменской области «исторически являлись Сибирским ханством», последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов. «Это правящая узбекская династия выходцев из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», — говорил он.

Впоследствии он извинился за свое высказывание.