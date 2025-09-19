Автобус сбил шедшую по переходу российскую пенсионерку и попал на видео

В Петербурге водитель автобуса сбил шедшую по переходу пенсионерку

В Санкт-Петербурге водитель автобуса сбил пенсионерку, шедшую по пешеходному переходу на пересечении проспектов Тореза и Институтского. ДТП попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как общественный транспорт поворачивает и наезжает на пожилую россиянку. Женщина от удара отлетает на несколько метров.

По данным «Mash на Мойке», пенсионерку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

До этого сообщалось, что в Новосибирске курьер-мигрант на электросамокате сбил пенсионерку на тротуаре.

Тогда родственник пострадавшей рассказал, что женщина получила перелом челюсти в трех местах. Кроме того, у нее сломан нос. Жительнице Новосибирска предстоит дорогостоящая операция.