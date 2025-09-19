Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:30, 19 сентября 2025Россия

Автобус сбил шедшую по переходу российскую пенсионерку и попал на видео

В Петербурге водитель автобуса сбил шедшую по переходу пенсионерку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге водитель автобуса сбил пенсионерку, шедшую по пешеходному переходу на пересечении проспектов Тореза и Институтского. ДТП попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как общественный транспорт поворачивает и наезжает на пожилую россиянку. Женщина от удара отлетает на несколько метров.

По данным «Mash на Мойке», пенсионерку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

До этого сообщалось, что в Новосибирске курьер-мигрант на электросамокате сбил пенсионерку на тротуаре.

Тогда родственник пострадавшей рассказал, что женщина получила перелом челюсти в трех местах. Кроме того, у нее сломан нос. Жительнице Новосибирска предстоит дорогостоящая операция.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    Звезда «Слова пацана» собрался построить музыкальную карьеру

    «Черное небо» накроет еще четыре российских города

    Названы главные признаки развивающегося диабета

    Побег террористов из российского СИЗО стоил карьеры начальнику

    Автобус сбил шедшую по переходу российскую пенсионерку и попал на видео

    Счетная палата обнаружила резкое превышение дефицита бюджета

    Москвичам назвали время включения батарей

    Тарасова оценила выступление россиянки Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

    Военкор отреагировал на взятие российскими войсками чертова лесничества в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости