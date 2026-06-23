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Наука и техника
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16:40, 23 июня 2026Наука и техника

Самые востребованные в зоне СВО автоматы покажут на «Инженерах будущего»

«Калашников» покажет автомат АК-12 и ППК-20 на форуме «Инженеры будущего»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Стрелковое оружие, которое востребовано в зоне проведения специальной военной операции (СВО), покажут на международном форуме «Инженеры будущего». Об этом сообщил концерн «Калашников».

«Участники форума увидят экспонаты самых востребованных в зоне специальной военной операции изделий производства концерна: автомат АК-12 образца 2023 года в расцветке "Мультикам", пистолет-пулемет Калашникова ППК-20», — говорится в сообщении.

Также на форуме продемонстрируют снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), пистолеты Лебедева и беспилотники. В частности, участники смогут увидеть барражирующие боеприпасы семейства КУБ и разведывательный беспилотник СКАТ 350М.

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