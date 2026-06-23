Депутаты партии Пашиняна спровоцировали драку с оппозицией

На заседании Совета старейшин мэрии Еревана началась массовая драка

На заседании Совета старейшин (городского собрания) Еревана началась массовая драка между депутатами от партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» и представителями оппозиционных объединений. Видео публикует News.am на YouTube-канале.

На заседании члены оппозиционной фракции «Мать Армения» обвинили правящую партию в нарушениях в ходе прошедших 7 июня в республике парламентских выборов. В ответ председательствовавший на заседании заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян обратился к оппонентам и заявил, что их лидер Андраник Теванян является государственным изменником.

Обе стороны бросили друг в друга бутылки с водой, после чего началась драка. Спустя минуту зачинщики драки были выведены в коридор, а заседание было прервано на 30 минут.

Конфликт продолжился и после выхода наиболее активных участников в коридор: разнимать участников драки пришлось мэру города Тиграну Авиняну. В результате драки депутат фракции «Мать Армения» Саргис Тер-Есаян получил травмы лица и синяки под глазом.

Ранее руководитель фракции «Честь имею» в Национальном собрании (НС) Армении Айк Мамиджанян высказался о соответствии Пашиняна политике ЕС. Политик подчеркнул, что вместо реформ правовой системы или правоохранительных органов нынешние власти занимаются исключительно преследованием политических оппонентов.