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Бывший СССР
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16:42, 23 июня 2026Бывший СССР

Депутаты партии Пашиняна спровоцировали драку с оппозицией

На заседании Совета старейшин мэрии Еревана началась массовая драка
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

На заседании Совета старейшин (городского собрания) Еревана началась массовая драка между депутатами от партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» и представителями оппозиционных объединений. Видео публикует News.am на YouTube-канале.

На заседании члены оппозиционной фракции «Мать Армения» обвинили правящую партию в нарушениях в ходе прошедших 7 июня в республике парламентских выборов. В ответ председательствовавший на заседании заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян обратился к оппонентам и заявил, что их лидер Андраник Теванян является государственным изменником.

Обе стороны бросили друг в друга бутылки с водой, после чего началась драка. Спустя минуту зачинщики драки были выведены в коридор, а заседание было прервано на 30 минут.

Конфликт продолжился и после выхода наиболее активных участников в коридор: разнимать участников драки пришлось мэру города Тиграну Авиняну. В результате драки депутат фракции «Мать Армения» Саргис Тер-Есаян получил травмы лица и синяки под глазом.

Ранее руководитель фракции «Честь имею» в Национальном собрании (НС) Армении Айк Мамиджанян высказался о соответствии Пашиняна политике ЕС. Политик подчеркнул, что вместо реформ правовой системы или правоохранительных органов нынешние власти занимаются исключительно преследованием политических оппонентов.

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