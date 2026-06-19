Мамиджанян: Евроинтеграция для Пашиняна — распространение антироссийских настроений

Евроинтеграцией в понимании премьер-министра Армении Никола Пашиняна является распространение в республике антироссийских настроений. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил руководитель фракции «Честь имею» в Национальном собрании (НС) Армении Айк Мамиджанян.

«Евроинтеграция по Пашиняну — это сближение с Турцией без учета интересов Армении и распространение антироссийских настроений среди народа страны», — высказался депутат.

Мамиджанян отметил, что в настоящий момент правительство Пашиняна выполнило условия основного договора с Европейским союзом (ЕС) в сфере евроинтеграции — Соглашения о комплексном и расширенном партнерстве (Comprehensive And Enhanced Partnership Agreement, CEPA) — лишь на 50 процентов, при том, что на реализацию его положений отводился период с 2021 по 2026 годы. Политик подчеркнул, что вместо реформ правовой системы или правоохранительных органов нынешние власти занимаются исключительно преследованием политических оппонентов.

«Пашинян в этом плане абсолютно ничего не делает, а в большинстве случаев вредит, например, уровню демократии в нашей стране», — резюмировал депутат НС Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Армения объективно не готова к статусу страны — участницы Евросоюза и говорить о вступлении республики в сообщество преждевременно. Политик указал, что Ереван не выполнил ни одно из условий, чтобы начать вступление в ЕС.