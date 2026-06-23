Акции «Газпрома» перестали дешеветь

Обновившие минимум с 2008 года акции «Газпрома» перешли к росту

Акции «Газпрома», стоимость которых упала до более чем 15-летних минимумов, перестали дешеветь во вторник, прибавляя к моменту написания материала 2,34 процента, до 101,48 рубля за штуку. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Как пишет «БКС Экспресс», ранее акции российского газового гиганта «обновили минимум с 2008 года», опускаясь в моменте ниже 100 рублей.

Новое снижение котировок на пять процентов совпало с вчерашним падением всего российского фондового рынка, который опустился до самых низких с марта 2023 года уровней, а 23 июня «оттолкнулся» от 2300 пунктов, прибавляя 0,42 процента, до 2328,25.

Значительно теряли в цене акции «Газпрома» и на прошлой неделе.