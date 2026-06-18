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16:28, 18 июня 2026Экономика

Стоимость акций «Газпрома» снизилась до минимума

Акции «Газпрома» на Мосбирже подешевели до минимума с декабря 2024 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в четверг, 18 июня, стоимость акций «Газпрома» на Мосбирже падает на три процента, до 106,2 рубля, и приближается к многолетним минимумам. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В последний раз ниже бумаги крупнейшего российского производителя углеводородов стоили в декабре 2024 года, тогда они снижались до 105,2 рубля, что было худшим значением с 2008-го.

Индекс Мосбиржи снижается 15-ю неделю подряд и дошел до уровней декабря 2024 года. Главными причинами такой динамики остаются отсутствие переговоров по прекращению боевых действий на Украине и соглашение об остановке конфликта на Ближнем Востоке, подписанное Ираном и Израилем, которое давит на нефтяные котировки.

Отдельно на негатив по акциям «Газпрома» могла повлиять атака беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который контролируется «Газпром нефтью».

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