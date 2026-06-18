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16:08, 18 июня 2026Экономика

Российский фондовый рынок ускорил снижение

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2430 пунктов впервые за полтора года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В середине торгового дня в четверг, 18 июня, индекс Мосбиржи обновил минимум с 16 декабря 2024 года, достигнув отметки 2425 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Российский фондовый рынок ускорил снижение последних дней на фоне заключения мирного соглашения между США и Ираном, что чревато дальнейшим падением нефтяных котировок.

В четверг стоимость фьючерсов марки Brent доходила до 77,11 доллара за баррель, что стало минимумом с 2 марта, первого дня торгов после начала операции Израиля и США против Ирана.

Также на настроения инвесторов могла повлиять массовая атака беспилотников на Москву, которая в том числе привела к возгораниям на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Индекс Мосбиржи падает 15-ю неделю подряд, что остается самым продолжительным периодом снижения за всю историю. На этом фоне замминистра финансов Иван Чебесков сравнил фондовый рынок России с тигром, готовым к прыжку, поскольку у российских компаний большой потенциал роста, который однажды все-таки должен реализоваться.

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