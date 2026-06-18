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14:32, 18 июня 2026Экономика

Мировые цены на нефть упали до минимума с начала войны в Иране

Биржевая стоимость нефти Brent в ходе торгов опустилась до $77,11 за баррель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В ходе торгов в четверг, 18 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent опустилась до минимального с начала войны в Иране значения. Об этом свидетельствуют данные investing.

В моменте сырьевые котировки опустились ниже 78 долларов за баррель. На минимуме цены на нефть упали до 77,11 доллара за баррель. Достигнутый результат оказался самым низким со 2 марта, первого дня торгов после начала войны США и Ирана на Ближнем Востоке.

К 14:25 по московскому времени котировки незначительно отыграли падение и поднялись примерно до 78,5 доллара за баррель. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 1,28 процента, или более доллара.

Аналитики связывают продолжающееся падение цен на нефть в первую очередь с ожидаемым заключением мирной сделки между США и Ираном. Соглашение, отмечал глава Белого дома Дональд Трамп, должно быть подписано в пятницу, 19 июня, в Женеве. Одними из главных условий договоренности, пояснял он, станут открытие Ормузского пролива и отказ Ирана от взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов. США, в свою очередь, обязались снять блокаду с иранских портов.

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