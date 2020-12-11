Сестра Ефремова рассказала о причинах алкоголизма актера

Сестра Михаила Ефремова Анастасия в эфире программы «Судьба человека» рассказала о причинах алкоголизма актера. Запись интервью с ней опубликована на YouTube-канале «Россия 1».

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Родственница считает, что ее брат начал пить из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что до этого у него было слишком много работы, так что актеру было некогда употреблять спиртное. Когда же работы не стало, он вернулся к своей вредной привычке.

«Мишка мне звонил по ночам. Я слышала, что он пьет. А что ему делать? Я предлагала — приезжай ко мне на дачу. Он: "Нет, только что просидел с детьми на даче 10 дней — невозможно". Урбанист. Растерялся так же, как и все», — вспомнила сестра Ефремова.

Анастасию удивило, что после смертельного ДТП в крови ее брата нашли следы наркотиков и снотворного. Она призналась, что до сих пор не верит, что за рулем в тот день был именно Ефремов.

6 ноября актера отправили в колонию в Белгородской области. Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.