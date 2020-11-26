Жена Ефремова впервые отреагировала на слухи о разводе

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые отреагировала на слухи о своем разводе, пишет StarHit со ссылкой на близкого друга супруги артиста, руководителя Ассоциации профсоюзов полиции, члена Общественного совета ФСИН Алексея Лобарева.

В ходе разговора с Лобаревым Кругликова призналась, что ей очень не нравится, что о ее семье постоянно врут в средствах массовой информации. Она заявила, что Ефремов на самом деле не заказывал себе гуся в следственный изолятор, а также что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения не были настроены против него.

«И последняя ложь — о нашем разводе», — цитирует Кругликову юрист. Он добавил, что жена Ефремова полностью это опровергает и как только закончится карантин, она обязательно приедет к мужу в колонию.

О том, что Софья Кругликова собиралась подавать на развод с Михаилом Ефремовым, стало известно 23 ноября. По словам источника, супруга актера не смогла простить мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Адвокаты Кругликовой отметили, что никаких поручений от жены артиста о подготовке документов для бракоразводного процесса не получали.

Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП, отправили 6 ноября в колонию в Белгородской области. 8 июня артист был за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он столкнулся с машиной, выехав на встречную полосу. Водитель этого автомобиля позже скончался.