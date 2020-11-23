Жена Ефремова решила подать на развод

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод, сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщил изданию близкий друг артиста, решение уже принято, теперь развод — вопрос времени. «Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства», — сказал он, добавив, что Ефремов «просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя».

На вопрос журналиста о том, почему Кругликова решилась на развод, если Ефремов находится в колонии и не живет с семьей, он пояснил, что тут есть и эмоции, и холодный расчет. По его словам, она не смогла простить мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой.

Кроме того, пока Ефремов отбывает срок в тюрьме, имущество легче поделить. «Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи», — пояснил собеседник издания.

В июне Ефремова уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Именно в ее квартире в Казарменном переулке он и находился после смертельной аварии. По словам соседей, Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Связь она тщательно скрывала, а также оберегала от посторонних свою личную жизнь. Все страницы актрисы в соцсетях закрыты, на светские мероприятия она не ходит и интервью не дает.

Осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП Михаила Ефремова 6 ноября отправили в колонию в Белгородской области. 8 июня актер в состоянии алкогольного опьянения был за рулем внедорожника. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой скончался.