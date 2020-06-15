Стало известно о связи Ефремова с молодой актрисой

Актера Михаил Ефремов, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы, уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Именно в ее квартире в Казарменном переулке он и находился после аварии. По версии программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, это может свидетельствовать о романе актеров.

«Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине», — рассказал охранник дома, где проживает Белоусова. Отмечается, что именно она была в автомобиле с актером Сергеем Гармашем, который вечером 8 июня приехал на место ДТП.

По словам соседей, Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Связь она тщательно скрывала, а также оберегала от посторонних свою личную жизнь. Все страницы актрисы в соцсетях закрыты, на светские мероприятия она не ходит и интервью не дает.

С 2004 года Белоусова играет в московском театре «Современник». В 2010 году она вышла замуж за своего коллегу Шамиля Хаматова — младшего брата Чулпан Хаматовой, однако спустя восемь лет брака пара решила расстаться.

В настоящее время Михаил Ефремов женат на Софье Кругликовой. На момент ДТП, виновником которого стал ее муж, женщина находилась на даче. Она рассказала журналистам о таинственных собутыльниках Ефремова, с которыми он ее не знакомил.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сейчас виновник аварии находится под домашним арестом.

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