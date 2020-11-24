Защита Ефремова узнала о его разводе с женой из прессы

Защита актера Михаила Ефремова узнала о его разводе с супругой Софьей Кругликовой из прессы, никаких поручений от жены артиста о подготовке документов для бракоразводного процесса получено не было. Об этом адвокат Андрей Алешкин заявил РИА Новости во вторник, 24 ноября.

«Мы получили данную информацию из СМИ, но у нас нет подтверждения, что это правда», — объяснил адвокат. Он подчеркнул, что Кругликова не общается с журналистами.

Кругликова на вопрос РИА Новости о разводе отвечать отказалась. «Я не комментирую ничего СМИ», — подчеркнула она.

Накануне газета «Комсомольская правда» со ссылкой на близкого друга Ефремова, имя которого не раскрывается, сообщила, что Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод. Причиной разрыва источник указал супружескую измену Ефремова.

Осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП Михаила Ефремова 6 ноября отправили в колонию в Белгородской области. 8 июня актер в состоянии алкогольного опьянения был за рулем внедорожника. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой скончался.