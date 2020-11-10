Родственники Ефремова потеряли этапированного актера в его день рождения

Родственники Михаила Ефремова не знают, где сейчас находится актер, этапированный в колонию Белгородской области. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не рассказала его представителям, где артист окажется в день своего рождения 10 ноября, передает «СтарХит».

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Отмечается, что Ефремов, по информации одного из источников, находится в пересыльном пункте одного из СИЗО в городе Орле. Другой источник утверждает, что артиста уже доставили в Белгородскую область. Сотрудники ФСИН отказались подтверждать эту информацию журналистам и представителям актера.

10 ноября Михаилу Ефремову исполняется 57 лет.

6 ноября актера отправили в колонию в Белгородской области. Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.