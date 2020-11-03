Шнуров посвятил матерное стихотворение сорвавшему похороны пьяному священнику

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение священнику из Липецкой области, который сорвал похороны российской учительницы. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Артист высмеял произошедшее, предположив, что, когда пьяный церковник посылает человека при помощи бранной лексики, тот обязан смиренно отправиться в это путешествие.

«Лицо зарделось в цвет томата,

Священник пьяненький икал.

Грешно бухать, ругаться матом.

Не смей! Но если клирикал

Тебя послал в ***** [женский половой орган] иль ***** [мужской половой орган],

Благословил на этот путь,

Презрел, не убоявшись страху,

И норовил в грудину пнуть!

Смирись, прими, как божью волю,

Чтоб проведение вело.

Как сено катится по полю,

Иди, склонив свое чело».

Шнуров также предположил что священник, бранясь с мирянами, всегда имеет преимущество в споре, поскольку общается с богом.

«Горит душа — его лампада.

Он непреклонен, как гранит.

Ему видней, куда нам надо,

Он с богом часто говорит».

1 ноября в соцсетях появилось видео, на котором священник ругается с людьми, пришедшими на похороны учительницы. На записи он спорит с одним из прихожан и называет его «чмом», после чего они начинают драться, нецензурно высказываясь в адрес друг друга. Свидетели события сообщили, что священник был пьян, тот, в свою очередь, заявил, что был трезв.