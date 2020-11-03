Шнуров посвятил матерное стихотворение сорвавшему похороны пьяному священнику

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение священнику из Липецкой области, который сорвал похороны российской учительницы. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.
Артист высмеял произошедшее, предположив, что, когда пьяный церковник посылает человека при помощи бранной лексики, тот обязан смиренно отправиться в это путешествие.
«Лицо зарделось в цвет томата,
Священник пьяненький икал.
Грешно бухать, ругаться матом.
Не смей! Но если клирикал
Тебя послал в ***** [женский половой орган] иль ***** [мужской половой орган],
Благословил на этот путь,
Презрел, не убоявшись страху,
И норовил в грудину пнуть!
Смирись, прими, как божью волю,
Чтоб проведение вело.
Как сено катится по полю,
Иди, склонив свое чело».
Шнуров также предположил что священник, бранясь с мирянами, всегда имеет преимущество в споре, поскольку общается с богом.
«Горит душа — его лампада.
Он непреклонен, как гранит.
Ему видней, куда нам надо,
Он с богом часто говорит».
1 ноября в соцсетях появилось видео, на котором священник ругается с людьми, пришедшими на похороны учительницы. На записи он спорит с одним из прихожан и называет его «чмом», после чего они начинают драться, нецензурно высказываясь в адрес друг друга. Свидетели события сообщили, что священник был пьян, тот, в свою очередь, заявил, что был трезв.