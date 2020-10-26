Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про «город убийств» Санкт-Петербург. Новое произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант отметил, что в этом месте «если не расчленят, значит точно отрежут пальцы». Он вспомнил, что раньше Санкт-Петербург считали городом, в котором только пьют, однако теперь там происходят жестокие убийства.

В Петербурге опять дожди,

Смоют кровь на мостовой.

Эй, румяная, слышь, подожди,

Видишь машет рукой постовой

Санта Клаусу.

Он оседлал оленят,

Новый год уж встречают скитальцы.

Если вас, дорогуша, не расчленят,

Значит точно отрежут пальцы.

Здесь, как в Англии, тоже есть шпили,

Ходят экскурсионные группы,

Раньше в Питере только лишь пили,

А теперь пилят разные трупы.

Артист напомнил о мрачных ассоциациях, связанных с городом: именно там персонаж романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников убил топором старуху. Там же повесили пятерых декабристов. Шнуров назвал Санкт-Петербург городом призраков и городом убийств.

Революции? Что ж, это мило,

Питер гробик им и колыбель.

В духе времени — город Распила.

На обочине мертвый кобель.

Сбил его кто-то в черной «приоре»

И под красный, со свистом умчал.

Как в истерике дергалось море

В бывшем городе Ильича,

Что стоит на Финляндском вокзале

У Крестов, над суровой Невой.

Нас тут всех будто бы наказали,

А потом приказали — не вой.

Слышишь, Родя топорик свой точит?

Ветер свищет как будто январь,

Как покойницы бледные ночи.

Тварь дрожащая или не тварь?

И шатается стоя прохожий,

Как повешенный здесь декабрист.

Ветер лезет под самую кожу,

Город призраков, город убийств.



Ранее в понедельник стало известно, что в Санкт-Петербурге обнаружено тело женщины с отрезанным пальцем. По данным следствия, вечером 22 октября знакомый убитой Екатерины Антонцевой задушил ее на почве личных неприязненных отношений. Он отрезал погибшей большой палец правой руки для разблокировки ее мобильного телефона, чтобы стереть их интимную переписку.