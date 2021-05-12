Раскрыт гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина раскрыла гонорар за рассказ артистки Елены Прокловой о домогательствах в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Об этом она рассказала в интервью для WDay.ru.

«Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано небескорыстно, за гонорар в один миллион рублей», — отметила Поргина.

Она также добавила, что Проклова поступилась честью и совестью, сделав это заявление. По мнению вдовы актера Караченцова, говорить о домогательствах артистке нужно было в то время, когда произошел инцидент с харассментом, а не спустя много лет.

Ранее 67-летняя Проклова стала гостьей шоу, в которой призналась, что когда ей было 15 лет, ее домогался известный актер. Она не назвала его имени, однако сказала, что этот человек уже умер. Артистка также подчеркнула, что снималась с этим мужчиной в одной картине.