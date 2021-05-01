Проклова прокомментировала свои слова о сексуальных домогательствах

Российская актриса Елена Проклова прокомментировала обсуждение, начавшееся после ее слов о сексуальных домогательствах со стороны известного актера и режиссера. Об этом сообщает Starhit.

«Каждый имеет право на свое мнение», — коротко ответила Проклова на просьбу о комментарии от позвонивших ей журналистов, после чего положила трубку.

Ранее сообщалось, что российские артисты возмутились заявлением актрисы Елены Прокловой о домогательствах со стороны неназванного деятеля культуры.

Скандал произошел после того, как в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Проклова заявила, что в 15-летнем возрасте ее домогался известный актер. Артистка не назвала его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове.