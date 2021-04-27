Российские артисты возмутились заявлением Елены Прокловой о домогательствах

Российские артисты возмутились заявлением актрисы Елены Прокловой о домогательствах со стороны неназванного деятеля культуры. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на коллег Прокловой.

В отдельных СМИ предположили, что речь шла об актере Олеге Табакове. Отмечается, что в период, о котором говорила Проклова, она снималась с народным артистом СССР в фильме «Гори, гори, моя звезда», режиссером которого был Александр Митта. Кинематографист отказался давать комментарии журналистам.

Корреспонденты издания также позвонили коллеге Прокловой по съемочной площадке режиссеру Владимиру Наумову с вопросами о возможных домогательствах. «Хорошая, красивая женщина. И вдруг вынесла все, начала рассказывать какие-то вещи, понимая, что никто ее слова не сможет опровергнуть. Я ей абсолютно не верю», — ответил Наумов. Он добавил, что юная актриса была спортивной девочкой, способной дать отпор в ответ на приставания.

Ранее в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Проклова заявила, что в 15-летнем возрасте ее домогался известный актер, кумир миллионов. Артистка не назвала имени, однако упомянула, что этот человек уже умер.