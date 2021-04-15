Певица Manizha рассказала о пережитых в 15 лет сексуальных домогательствах

Певица Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на «Евровидении» в 2021 году, рассказала о пережитых ею сексуальных домогательствах. Артистка поделилась переживаниями в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале издания Super.

По словам исполнительницы, впервые с ней это произошло в возрасте 15 лет. Тогда девушка ехала в метро на учебу и вдруг почувствовала, что незнакомый человек начал дотрагиваться до нее. «В час пик меня трогали за мое тело, за мои гениталии. Первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что не смогла ничего сделать, я просто как будто заморозилась», — сказала Манижа.

Она отметила, что только позже поняла причину своего страха. Девушка побоялась общественного осуждения. «Это настолько живет в нашей голове... Если ты скажешь, что тебя домогались, тебя за это еще и осудят: мол, что ты юбку такую короткую надела, правильно, что домогаются», — объяснила певица.

По ее словам, недавно она снова пережила харассмент в общественном транспорте. На этот раз артистка не побоялась дать отпор обидчику: «Я оттолкнула этого чувака, и он так испугался! Он выбежал из вагона, он так испугался, что все на него стали смотреть».

Девушка добавила, что движение #MeToo сделало многое для того, чтобы женщины поверили в себя и перестали бояться открыто говорить о насилии.