Звезда «Доктора Хауса» обвинила Джеймса Франко в домогательствах к детям

Американская актриса, художница и писательница Шарлин Йи обвинила актера Джеймса Франко в домогательствах к детям и женщинам. Пост на эту она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Доктора Хауса» рассказала, что снималась с Франко в фильме «Горе-творец». Она призналась, что хотела покинуть проект, когда до нее дошли слухи о его непристойном поведении по отношению к молодым девушкам. Артистка назвала коллегу сексуальным маньяком, однако ее попытались подкупить большой ролью и убедить, что подобные выходки актера остались в прошлом.

По словам Шарлин Йи, Сет Роген, который является другом Франко, а также выступал продюсером картины, покрывал своего товарища. «Белые люди говорят, что это не их ответственность — призывать к ответу за то, что делали Франко, Роган и их помощники. Тогда чья же это ответственность? Женщин и детей, которые страдают от посттравматического синдрома после домогательств Франко?» — написала артистка.

В 2019 году на Джеймса Франко подали в суд за сексуальную эксплуатацию. Студентки его школы актерского мастерства Сара Тифер-Каплан и Тони Гаал, в исковом заявлении обвинили Франко в том, что он и его коллеги часто вели себя непристойно по отношению к ученицам и использовали свое положение для получения выгод сексуального характера, обещая начинающим актрисам роли в своих проектах. В феврале этого года артист достиг соглашения со студентками, они отказались от своих претензий.