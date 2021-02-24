Джеймс Франко договорился с обвинившими его в домогательствах студентками

Американский актер Джеймс Франко достиг соглашения со студентками, обвинившими его в домогательствах и сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Variety.

Артист договорился с бывшими ученицами его школы актерского мастерства Studio 4, которая закрылась в 2017 году. Сара Тифер-Каплан и Тони Гаал отказались от своих претензий. При этом издание отмечает, что неизвестно, сколько денег понадобилось звезде, чтобы урегулировать вопрос.

О том, что на Франко подали в суд, стало известно осенью 2019 года. Сара Тифер-Каплан и Тони Гаал в исковом заявлении обвинили звезду в том, что он и его коллеги часто вели себя непристойно по отношению к ученицам школы и использовали свое положение для получения выгод сексуального характера, обещая начинающим актрисам роли в своих проектах. Однако обещания участия в фильмах так и не были исполнены, добавили предполагаемые жертвы артиста.

В январе 2018 года Тифер-Каплан пожаловалась, что ей пришлось сниматься обнаженной в фильмах Франко. Позже еще пять женщин обвинили актера в сексуальной эксплуатации.