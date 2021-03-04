Бывшая солистка «ВИА Гры» назвала шоу на Первом канале «говном»

Украинская певица, бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова раскритиковала ток-шоу на Первом канале, назвав его «говном». Соответствующее заявление она сделала в Instagram.

Исполнительница посетовала в сторис на участие в телепередаче «Сегодня вечером» на Первом канале. Она рассказала подписчикам, что разговор о личной жизни знаменитости стал причиной ухода с шоу во время съемок программы. В эфире показали сюжет о бывших супругах Седоковой. Исполнительница посчитала это неприемлемым.

Бывшая солистка «ВИА Гры» отметила, что изначально ее звали участвовать в программе о женщинах, которые многого добились сами. «Ужасно, что существует такая журналистика», — возмутилась поп-звезда. Она также назвала само шоу «говном».

19 сентября прошлого года сообщалось, что 37-летняя певица Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал 28-летний атлет Янис Тимма.