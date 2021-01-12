Бывшую солистку «ВИА Гры» возмутили высмеивающие ее дочь «овцы»

Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова обрушилась с критикой на насмехавшихся над ее 16-летней дочерью интернет-пользователей, назвав их «толпой овец». Она объявила в своем Instagram, что отныне не будет демонстрировать личную жизнь в соцсетях.

Седокову возмутило то, что ее дочь «обсуждают взрослые тети и дяди, насмехаются из-за смерти ее отца». «Вы овцы. Те кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма», — пообещала певица.

38-летняя артистка заявила, что больше не хочет делиться личными историями и снимками из семейного архива с подписчиками. «Мои дети и мой муж будут улыбаться с красивых профессиональных фото, Инстаграм станет больше частью моей рабочей жизни и меньше — личной», — добавила она.

В ноябре 2020-го Седокова раскритиковала интернет-пользователей, которые высмеяли ее возраст в комментариях под снимками со свадьбы. В сентябре сообщалось, что артистка вышла замуж в третий раз, ее избранником стал баскетболист из команды «Химки» Янис Тимма, который почти на десять лет моложе нее.

Первый муж Седоковой футболист Валентин Белькевич умер в 2014 году в возрасте 41 года.