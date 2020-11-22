Бывшая солистка «ВИА Гры» высказалась о «сроке годности женщин»

37-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова, вышедшая недавно замуж в третий раз за 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму, высказалась о «сроке годности женщин». Об этом она опубликовала пост в Instagram.

Певица пересказала некоторые комментарии под ее постом со свадьбы. «Старуха», «Бабе почти 40 лет , а она все песни о малолетской любви поет!» — такие высказывания заставили ее задуматься «почему эти женщины так яростно хотят, чтобы ее жизнь, как женщины, закончилась».

«Я помню, как в детстве прилетала с народным ансамблем за границу и видела таких красивых женщин за 60, в платьях и на каблуках. Потом возвращалась домой и не понимала, почему у нас в 60 уже бабушка и носишь платочек. Прошло 25 лет и я все так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту?» — задается вопросом Седокова.

Она призвала прекратить «оценивать пригодность женщины по цифрам в паспорте». Певица указала, что «мы же не делаем так с мужчинами».

19 сентября стало известно, что Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал 28-летний баскетболист из команды «Химки» Янис Тимма.